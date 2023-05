Alluvione Emilia Romagna, cosa è successo: nel Ravennate in 36 ore pioggia dal doppio al triplo mensile

Durante la notte non ha smesso di piovere sull'Emilia-Romagna, in particolare nelle province di Ravenna e Bologna, e l'acqua ha prodotto incidenti e drammi. Ora anche una vittima: un uomo di 80 anni è morto infatti a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, travolto dalle acque del Senio esondato. A Fontanelice, vicino Bologna, è crollata un'abitazione per uno smottamento ed è possibile che una persona sia rimasta sotto l'ondata di fango. Si è ampliata la zona allagata per la rottura dell'argine del Sillaro a Conselice e a Bagnacavallo è esondato il Lamone a Boncellino. Scuole chiuse per precauzione a Faenza, Castel Bolognese, Selva e San Martino di Molinella, dove è tracimato il Quaderna. Oltre 250 evacuati nel Ravennate. Sospesa la circolazione ferroviaria fra Faenza e Forlì, Russi e Lugo, Russi e Granarolo e fra Lavezzola e Mezzano.

