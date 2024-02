Alessia Fabiani, l'ex Fabrizio Cherubini assolto per maltrattamenti: «Non mi hanno creduto perché sono un ex letterina. Avevo le foto e i referti»

Alessia Fabiani, 47 anni, ex Letterina ed attrice, aveva denunciato l’ex compagno Fabrizio Cherubini per lesioni e maltrattamenti. Ma l’imprenditore è stato assolto in primo grado. E lei indagata per falsa testimonianza. La showgirl si sfoga al Corriere della Sera: «Dovevo presentarmi in aula con i punti di sutura, per essere presa sul serio? Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato, per me è stata una doccia gelata, non me lo aspettavo, è andato tutto al contrario. C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità».