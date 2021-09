Chiara Ferragni, la meravigliosa dedica a Fedez: «Quando ho capito che eri la mia persona giusta»

Domenica 26 Settembre 2021, 09:55

Chiara Ferragni ha scritto una dedica per suo marito Fedez, padre dei suoi due bimbi Leone e Vittoria. L’influencer ha preso spunto dalla frase contenuta nella canzone “Meglio del cinema” che il marito le ha dedicato per l’anniversario di matrimonio e che è stata pubblicata il 24 settembre. «"Giuro mi fai venire voglia di futuro” è forse una delle dediche più piene di significato che si possano fare e ricordo benissimo il momento in cui mi hai detto una cosa simile per la prima volta - scrive - Era Ottobre 2016, ci frequentavamo da un mesetto (e per la maggior parte del tempo di nascosto) ed eravamo a cena insieme. Ad un certo punto mi hai detto “dai vieni vicino a me”, mi hai abbracciato e mi hai sussurato “io non vedo l’ora di avere una famiglia con te” e questa frase mi ha colpita ed affondata: per me non c’è niente di più bello e sexy che vedere un uomo che è fiero di amare la propria persona e non veda l’ora di progettare un futuro insieme, senza paura. Questo è stato uno dei primi momenti in cui ho capito che probabilmente eri la mia persona ❤️ Con tutti i nostri casini, le centinaia di litigata, i mille difetti che abbiamo noi siamo noi, e non sceglierei mai nessun altro 🙏🏻».

La serie tv

Intanto arriva a dicembre su Amazon Prime Video la nuova docu-serie in 8 episodi che svela «i retroscena mai visti» della vita dei Ferragnez. Il pubblico e i fan avranno un accesso esclusivo al dietro le quinte della quotidianità dei Ferragnez, scoprendo la loro famiglia come non l’hanno mai vista prima, nel racconto di un periodo molto particolare della loro vita insieme: quello fra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, con la seconda gravidanza di Chiara, la prima partecipazione di Fedez a Sanremo e la nascita della secondogenita Vittoria.