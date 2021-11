Vaiolo delle scimmie, secondo caso negli Usa: contagiato un uomo, è allarme

Massima allerta negli Stati Uniti dopo la conferma di un nuovo caso di contagio di vaiolo delle scimmie in Maryland, è il secondo negli States nel 2021.

Ad annunciarlo è stato il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) che ha riscontrato la mattia in un uomo recentemente tornato da un viaggio in Nigeria. Le infezioni umane da vaiolo delle scimmie si verificano principalmente in Africa centrale e occidentale.

La pericolosità del vaiolo

Questo tipo di vaiolo, molto diffuso nei primati, si trasmette molto raramente ma è una malattia potenzialmente mortale. Stando alle valutazioni del CDC, i tassi di mortalità in Africa legati a questa patologia sarebbero intorno al 10% delle persone infette.

Attulamente non esistono cure efficaci e sicure, ma come hanno spiegato gli esperti della sanità americana fortunatamente «il paziente ha presentato sintomi lievi ed è convalescente in isolamento, non ricoverato in ospedale».

La spiegazione degli esperti

«In questo momento non raccomandiamo di utilizzare particolari precauzioni nei confronti di questa malattia», hanno spiegato ancora. Non si tratta di una crisi sanitaria poiché non sussiste questo tipo di rischio, ma gli esperti hanno comunque consigliato di mantenere alta la guardia.

Per il vicesegretario alla sanità, Jinlene Chan «le autorità hanno identificato e continuano a monitorare tutti coloro che potrebbero essere stati in contatto con l'individuo contagiato». «La celere risposta e diagnosi che abbiamo dato dimostra l'importanza di stare in stretto coordinamento con i funzionari del CDC e anche l'importanza di avere una struttura pubblica sanitaria», ha continuato.

Il pericolo di diffusione

Il vaiolo della scimmia appartiene alla stessa famiglia di virus del vaiolo, ma generalmente causa un'infezione più lieve. Può diffondersi entrando a contatto diretto con lesioni cutanee o fluidi, ma può anche essere diffuso con goccioline respiratorie.

La malattia nelle sue fasi iniziali si manifesta con sintomi simil-influenzali e gonfiore dei linfonodi. Questi si ingrossano fino a esplodere frequentemente con un'eruzione cutanea sia sul viso che sul corpo. Nella maggior parte dei casi la positività permane per circa 2-4 settimane.

HERE WE GO...!!! Monkeypox case confirmed in Maryland: CDC https://t.co/SlI83e5J5r #FoxNews — CITIZEN TEXAN (@DenSow57) November 18, 2021

Fiale con virus del vaiolo isolato in Pennsylvania

Oggi le autorità sanitarie federali hanno confermato la scoperta di alcune fiale congelate etichettate come "vaiolo" in un laboratorio di ricerca sui vaccini. Il CDC ha affermato che le fiale «sono state scoperte casualmente da un dipedente che stava pulendo il congelatore del laboratorio». Al momento sono in corso indagini sul ritrovamento da parte dello stesso CDC che ha aggiunto che «il contenuto delle fiale sembra completo». Al momento non si temono quindi fughe del virus.