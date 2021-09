Lingua blu, il ministro Speranza annuncia: «120mila dosi di vaccino per i capi di bestiame»

Mercoledì 15 Settembre 2021, 17:10

Nelle ultime settimane in Sardegna è ripresa la circolazione del virus della Lingua blu o Blue tongue negli allevamenti di ovini. Regione e il ministro Speranza in sinergia sono quindi intervenuti per una campagna di vaccinazione straordinaria con 120mila dosi di vaccino.

Fin dalle prime notifiche di focolai, l'amministrazione regionale guidata da Christian Solinas in sinergia con l'Istituto zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise ha incrementato le misure finalizzate ad effettuare una campagna di vaccinazione straordinaria, e si è deciso di procedere alla vaccinazione nelle zone a maggior rischio.

Ulteriori veterinari in loco

«I servizi veterinari locali saranno supportati da 90 medici veterinari messi temporaneamente a disposizione dall'assessorato regionale all'Agricoltura» ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza rispondendo al question time alla Camera dei deputati per fronteggiare questi focolai negli ovini.

