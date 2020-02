Camminata sportiva, un nuovo programma per tutte le esigenze del popolo del fitness

Rizing Program è un nuovo programma di fitness affiliato Coni/Csain, che si ripropone di sfruttare il gesto naturale della camminata per dare una risposta a più esigenze metaboliche e alle tante, differenti, necessità del popolo del fitness. Il suo ideatore Vito Iozzo spiega: «Un conto è camminare in maniera tranquilla e istintiva, un altro, ben diverso, è camminare per un obiettivo: sia esso di condizionamento cardiovascolare, di dimagrimento, di potenziamento, di competizione o di semplice wellness». Oltre a proporre un programma di camminata su un treadmill (tapis roulant meccanico), Rizing Program comprende all'interno tante altre possibilità: dai circuiti, in cui il tappeto diviene una postazione, alla camminata sportiva in strada, intervallata da esercizi a seconda della finalità. Ultimo aggiornamento: 19:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA