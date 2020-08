Coronavirus, parrucchiera positiva al Mugello: 70 clienti subito in isolamento, via ai tamponi

La parrucchiera è positiva e 70 cittadini di Borgo San Lorenzo (Firenze), nel cluster Covid che si è acceso nel Mugello, sono stati posti «in un colpo solo» in isolamento. Nei giorni scorsi infatti, avevano avuto contatti con una parrucchiera del posto risultata positiva al coronavirus. La parrucchiera, secondo la Asl Toscana Centro, è risultata positiva alcuni giorni fa, e i suoi contatti stretti, come riportano anche La Nazione e il sito Il Filo del Mugello, sono stati messi in isolamento da due giorni.

I cittadini in isolamento stanno eseguendo il primo tampone, e anche coloro che nel frattempo sono partiti per le vacanze saranno posti in quarantena: in tal caso, il periodo di isolamento sarà trascorso nel luogo di vacanza, e sarà avvisata la Asl competente per il territorio. Il secondo tampone sarà eseguito alla fine del periodo di 14 giorni di isolamento.



