No-vax, minacce a Bassetti: «Mi guardo le spalle, il mio numero è finito nelle chat di Telegram»

Lunedì 30 Agosto 2021, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 10:10

Matteo Bassetti minacciato. «Continuo a ricevere minacce ogni giorno dai no-vax, ieri sera su una chat su Telegram mi hanno attaccato duramente e hanno fatto girare il mio cellulare. Sono stato riempito di messaggi, telefonate e insulti con minacce a me e alla mia famiglia. C'è un clima insostenibile e serve una presa di posizione forte della magistratura per perseguire questi reati perché non è possibile che serva una denuncia al singolo. Qui c'è un movimento organizzato che ha lo scopo di delinquere, vanno nelle piazze insultando me e altri colleghi. Non è possibile che mi debba guardare le spalle appena esco di casa per evitare che non accada nulla di violento».

Lo afferma all'Adnkronos Salute il direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, preoccupato per l'escalation di manifestazioni no-vax nel Paese.

«Ma cosa pensano di ottenere minacciando chi come me oggi è in reparto? - si domanda Bassetti - che la gente non si vaccina? Noi abbiamo spiegato perché ci si deve vaccinare ma se non vogliono farla pretendono che il mondo li segua? La magistratura ci tuteli di più con strumenti differenti e la politica prenda posizioni chiare - chiede l'infettivologo - se sta con il mondo della scienza ovvero con il vaccino o con il mondo dell'antiscienza e con i no-vax».

Sul caso dei vaccini a scuola, scrive su Facebook: «In California un'insegnante elementare non vaccinata ha contratto la variante Delta e ha infettato 26 persone tra scolari e loro parenti. Ci vuole l'obbligo per tutti gli insegnanti: chi non è vaccinato dovrebbe non insegnare in presenza». Il medico cita un articolo del New York Times.