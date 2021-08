Vaccino, la compagnia aerea Delta Air Lines ai dipendenti: «Troppi no vax tra i ricoverati: iniezione o pagare 200 dollari»

Mercoledì 25 Agosto 2021, 17:37 - Ultimo aggiornamento: 18:09

La compagnia aerea Delta Air Lines farà pagare ai propri dipendenti non vaccinati 200 dollari in più. Questi soldi saranno caricati nel piano sanitario offerto ai lavoratori. Sintesi brutale: non vuoi il vaccino? Assumi il rischio (anche economico) delle cure sanitarie a cui potresti andare incontro. L'annuncio è affidato a una comunicazione dell'amministratore delegato Ed Bastian, che ha comunicato che il 75% dei dipendenti sono già vaccinati.

APPROFONDIMENTI SPORT Foto ECONOMIA ITA "bonsai" non piace ai Sindacati: confermato... ECONOMIA Delta ordina altri 30 Airbus A321neo ECONOMIA Trasporto aereo, preoccupazione a Milano per passaggio da... ECONOMIA Call center ITA, centinaia di lavoratori Almaviva rischiano il... STATI UNITI Smartphone di un passeggero va a fuoco, evacuato l'aereo:...

La nuova misura scatterà a partire dal 1° novembre. Come funziona? Delta Air Lines richiederà a tutti i dipendenti che non sono vaccinati di pagare 200 dollari in più al mese per rimanere nel piano di assistenza sanitaria della società. I lavoratori non vaccinati inoltre dovranno sempre indossare mascherine e da metà settembre dovranno fare test settimanali per il coronavirus. La compagnia in un messaggio ai propri lavoratori ha mostrato i costi sostenuti dall'azienda per i dipendenti che hanno avuto bisogno di un ricovero in ospedale. Il costo in media è stato di 40mila dollari a persona. Questo, ha scritto, la compagnia rappresenta un «rischio finanziario» se i dipendenti non si vaccinano. Da quanto è diventata prevalente la variante Delta, ma la compagnia non scrive "variante Delta", fa sapere che tutti i dipendenti che sono stati ricoverati non erano vaccinati. Ecco perché dal 1° novembre la politica di assistenza sanitaria cambierà: o ti vaccini o paghi e contribuisci a pagare le spese sanitarie che servono per un eventuale ricovero in ospedale (negli Stati Uniti le ospedalizzazioni sono coperte dalle assicurazioni sanitarie: non esiste una sanità pubblica che cura a prescindere dalle possibilità economiche).

BREAKING: Delta Air Lines says unvaccinated employees must pay $200 per month surcharge for health insurance. pic.twitter.com/Lye141Oed9 — Sam Sweeney (@SweeneyABC) August 25, 2021

Delta Air Lines è una compagnia aerea globale statunitense. La sede centrale si trova ad Atlanta. Nel 2019 ha offerto più di 5.000 partenze giornaliere e 15.000 partenze affiliate con SkyTeam, di cui Delta è un membro fondatore. Delta serve quasi 200 milioni di persone ogni anno, offre 300 destinazioni in oltre 50 paesi.