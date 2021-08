Vaccino Pfizer, Crisanti: «Ok definitivo apre le porte all'obbligo»

Lunedì 23 Agosto 2021, 18:05 - Ultimo aggiornamento: 18:08

L'obbligo al vaccino anti Covid è più vicino dopo la decisione della Fda americana sul preparato Pfizer? Lo spera Andrea Crisanti.

L'approvazione in via definitiva del vaccino Pfizer da parte dell'Fda, che prima aveva invece garantito un'autorizzazione d'emergenza, «apre le porte a provvedimenti di legge che possono indurre all'obbligo della vaccinazione». Così a SkyTg24 Andrea Crisanti, docente di microbiologia dell'Università di Padova.

«Sono vaccini estremamente sicuri - ha spiegato Crisanti - non c'è più questo alibi formale che veniva utilizzato. Dal punto di vista giuridico diventa un vaccino approvato, che apre le porte a provvedimenti di legge che possono indurre all'obbligo della vaccinazione».

Secondo l'esperto l'approvazione formale toglierà anche alibi ai no vax. «Penso che sia un'approvazione che elimina tutta una serie di ambiguità, che erano nate: ho sentito tantissime volte persone che dicevano che non si vaccinavano perché questo vaccino era autorizzato in via emergenziale, e non tenevano conto appunto del fatto che dopo quattro miliardi di dosi somministrate in via emergenziale, 'autorizzatò, di fatto, era un termine che si sarebbe rapidamente aggiornato con l'approvazione - ha sottolineato Crisanti -. Chi non si vaccinava, perché era un vaccino autorizzato in via emergenziale, non ha più quest'alibi: dal punto di vista della paura delle persone, questi sono vaccini che sono stati somministrati in quattro miliardi di dosi, ed hanno degli effetti collaterali minimi e reversibili».