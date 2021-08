No vax dov'è iniziato il Covid in Italia: l'edicolante Maddalena Amiti si ammala e muore, aveva 78 anni

Mercoledì 4 Agosto 2021, 13:17

Nello stesso paese dove il Covid è iniziato in Italia, una signora ha scelto di non vaccinarsi ed ora è morta. È accaduto a Castiglione d'Adda, piccolo comune in Lombardia dov'è nato il paziente 1, Mattia Maestri, ed epicentro della prima zona rossa. Qui è morta di coronavirus Maddalena Amiti (come si vede nella foto de Il Cittadino) di 78 anni, storica edicolante del paese che aveva scelto di non vaccinarsi dopo non aver mai contratto il virus. L'edicola sarà ora portata avanti dalla figlia Paola Dadda.

La signora Amiti si è spenta lunedì dopo un lungo ricovero. Era stata infatti ricoverata un mese fa all’ospedale Maggiore di Lodi. La situazione clinica, però, era peggiorata ed era stato quindi necessario il trasferimento al Policlinico San Matteo, nel reparto di terapia intensiva. Ma non è sopravvissuta.

