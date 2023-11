Neonata inglese incurabile «non può essere trasferita in Italia»: lo stop di un giudice dell'Alta corte di Londra

Niente cure, niente trasferimento: un giudice dell'Alta corte di Londra ha negato ai genitori di Indi Gregory, una neonata inglese di 8 mesi gravemente malata per una patologia mitocondriale incurabile e ricoverata al Queen Medical Center di Nottingham, la possibilità di portarla in Italia per continuare a mantenerla in vita tramite il supporto delle macchine ed evitare che invece venga staccata la spina secondo l'intenzione dei medici britannici.

🔴Critically ill baby Indi Gregory cannot travel to Italy for treatment, rules judgehttps://t.co/pw4qyBq26g — The Telegraph (@Telegraph) November 2, 2023

Per il caso di Indi si era fatto avanti il Bambino Gesù di Roma offrendo la possibilità di assisterla, come aveva fatto in passato per altri due bimbi inglesi, ma anche in quel caso la giustizia britannica aveva detto «no».

Anche per Charlie Gard e Alfie Evans la giustizia britannica aveva opposto il suo "no" ed erano morti nel Regno Unito una volta sospeso il supporto vitale.