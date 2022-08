Morto Archie Battersbee, staccate le macchine. Il 12enne inglese era in stato vegetativo da aprile. La mamma: «Ha combattutto fino alla fine»

È morto Archie Battersbee. Al 12enne inglese è stato distaccato il supporto vitale, le macchine che lo tenevano in vita dal 7 aprile scorso dopo un incidente domestico che lo ha ridotto in stato vegetativo e in una condizione definita dai medici di morte delle cellule cerebrali «altamente probabile». La mamma Hollie Dance questo pomeriggio fuori dall'ospedale nella zona est di Londra che Archie «ha combattuto fino alla fine e sono così orgogliosa di essere sua madre».

«Gli hanno tolto i farmaci alle 10 del mattino, le sue statistiche sono rimaste stabili fino a due ore dopo», ha detto la donna. Archie avrebbe dovuto interrompere il suo supporto alle 10 del mattino, ma c'è stato un ritardo di diverse ore. La signora Dance ha confermato che è morto alle 12:15. I medici che avevano in cura il 12enne al Royal London Hospital di Whitechapel hanno dichiarato che il trattamento di supporto vitale continuato non era nel suo migliore interesse. La signora Dance e l'ex partner Paul Battersbee avevano presentato una serie di richieste per trasferire il figlio in un ospizio, insistendo che avrebbero dovuto scegliere dove trascorre i suoi ultimi momenti.

Archie, cosa è successo

Il bambino lo scorso 7 aprile, era rimasto vittima di un incidente domestico mentre prendeva parte a una sfida su Tik Tok. L'incidente lo ha ridotto in stato vegetativo e portato a una condizione definita dai medici di morte delle cellule cerebrali «altamente probabile». Il fine vita di Archie è giunto oggi nel Royal London Hospital di White Chapel, nella zona est di Londra. Lo rendono noto i media in seguito alla respinta dell'Alta Corte di Londra anche dell'ultima istanza avanzata dai genitori per ottenere almeno il trasferimento del bambino in un hospice vicino a casa, in Essex, e concedergli - nelle parole della madre Hollie - una «morte più degna e pacifica».

Archie Battersbee, la Corte d'appello di Londra: «Staccare la spina». Poche ore prima il padre del 12enne colpito da un infarto

Il verdetto

Epilogo purtroppo che il giudice incaricato di pronunciarsi ha tuttavia negato, accogliendo il parere ancora una volta contrario dei sanitari: stando ai quali qualunque trasferimento - anche breve - avrebbe comportato «rischi significativi» di un decesso fuori controllo di Archie, dato le sue condizioni «non stabili», e non sarebbe stato «nel suo miglior interesse». In teoria comunque i genitori possono tentare ancora la strada dell'istanza di un ulteriore appello su questo specifico punto.

