Mucca pazza, morta donna a Ravenna: il morbo scambiato per polmonite, indagati medici e infermieri

Mucca pazza, morta una 59enne in provincia di Ravenna, e il caso della morte della donna a causa del morbo della mucca pazza sarebbe stato scambiato in ospedale per polmonite. Sulla vicenda è stata aperta un'inchiesta che vede indagate 40 persone, tra medici e infermieri, che non avrebbero diagnosticato tempestivamente la malattia. In Italia salirebbero così a tre i casi di morte per il morbo della mucca pazza in due anni. Il decesso della 59enne risale al 5 maggio e solo dopo analisi dettagliate l’ospedale di Ravenna ha attribuito non alla polmonite ma al morbo della mucca pazza la causa del decesso della donna. Oggi è in programma l’autopsia sulla vittima: sarà eseguita a Bologna.

Pensionato muore in Neurologia: scatta l'allarme Mucca pazza

Mucca pazza, nuovo caso in Scozia: torna l'incubo del contagio



I familiari della donna hanno presentato denuncia, e i magistrati hanno deciso di fare luce sulla morte della donna aprendo un'inchiesta, dispondendo nuovi esami e l'esame autoptico sul corpo della vittima. Per avere un esito, tuttavia, saranno necessarie alcune settimane.

Ultimo aggiornamento: 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA