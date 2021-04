1 Aprile 2021

Allarme in Canada: segnalati più di 40 casi di una misteriosa malattia del cervello che assomiglia alla malattia della mucca pazza. Secondo la CBC, la malattia ha somiglianze con la malattia cerebrale rara e fatale nota come malattia di Creutzfeldt-Jakob (CJD) e le sue varianti, inclusa l'encefalopatia spongiforme bovina, nota anche come malattia appunto della mucca pazza. Ma sebbene sia simile alla CJD, i funzionari dicono che non sia la stessa cosa. I funzionari sanitari del New Brunswick, in Canada, stanno ora cercando di capire come 43 persone abbiano contratto la malattia e quale sia la malattia neurologica sconosciuta. Cinque persone sono morte, hanno confermato gli stessi funzionari sanitari.

Mysterious brain disease that resembles deadly 'Mad Cow Disease' is reported in 43 people in Canada https://t.co/l8xgo61rR4 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 1, 2021

Secondo la CBC, il primo caso diagnosticato nell'area si è verificato nel 2015, ma i casi hanno continuato ad aumentare nel corso degli anni. Nel 2020, ci sono stati 24 casi segnalati e finora nel 2021, ci sono stati sei casi. Il sindaco di Bertrand Yvon Godin ha detto che i residenti sono «molto, molto preoccupati per la malattia: sono ansiosi, chiedono. È carne di alce? È cervo? È contagioso? Dobbiamo sapere, il più velocemente possibile, che cosa sta causando questa malattia», ha spiegato Godin.

Mentre le indagini e le ricerche continuano, il neurologo Neil Cashman ha offerto alcune informazioni. «Questo è qualcosa di nuovo, e dobbiamo capire di cosa si tratta: la malattia si adatta alla nozione di tossina ambientale. Sarà necessario molto acume scientifico per attribuirlo a una causa precisa», ha affermato, aggiungendo che non è certo quando avranno una risposta più concreta.

Cashman ha incoraggiato la gente del posto a continuare la loro solita routine quotidiana e a «mantenere la calma. L'epidemia di encefalopatia spongiforme bovina (ESB) - una malattia degenerativa del cervello - nei bovini a metà degli anni '90 ha decimato l'allevamento del bestiame britannico e ha portato alla macellazione di 4,4 milioni di animali. Il ceppo umano, la malattia di Creutzfeldt-Jakob, ha ucciso più di 170 persone nel Regno Unito.

Soprannominata malattia della mucca pazza, la BSE è stata diagnosticata per la prima volta negli anni '80, ma il divieto mondiale di carne bovina britannica è stato imposto dall'Unione Europea nel 1996 a seguito dell'epidemia britannica. L'UE ha revocato il divieto nel 2006, ma molti paesi hanno continuato a rifiutarsi di consentire l'importazione di carne bovina britannica. Tra questi il ​​Canada.