Scout si sente male mentre dorme nel bosco: paura per un malore, ragazzina di 14 anni soccorsa nella notte

FORNI DI SOPRA (UDINE) - Soccorso Alpino in azione con i Vigili del fuoco e il personale dell'ambulanza per prestare aiuto a una ragazzina di 14 anni - vicino Udine - che ha accusato un malore mentre era insieme al proprio gruppo scout per una notte nel bosco con le amache. Il capo scout ha subito chiamato il Nue112 e la Sores ha allertato i soccorritori.

Le squadre si sono mosse alle 22.40 dalla frazione Andrazza per portarsi nella valle Rovadia sul sentiero 368 assieme ai sanitari dell'ambulanza. Qui la giovane è stata stabilizzata e imbarellata per essere trasportata a spalle fino all'ambulanza: stava già un meglio ma è stata comuqnue portata a Tolmezzo per accertamenti. L'ntervento si è concluso poco dopo la mezzanotte.