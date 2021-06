Sabato 26 Giugno 2021, 13:09 - Ultimo aggiornamento: 13:16

Boom di contagi in Spagna tra giovanissimi. È salito infatti ad oltre 600 il numero di ragazzi di sette comunità autonome spagnole che finora risultano positivi al Covid dopo essere stati a Maiorca tra il 12 e il 20 giugno: lo riporta oggi El Pais sottolineando che altri 2.000 giovani si trovano in quarantena a Madrid dopo essere rientrati da viaggi nell'isola. Le autorità delle Baleari hanno identificato diverse fonti di contagio e stanno indagando su nove hotel nella zona della spiaggia di Llucmajor, mentre è stato aperto un fascicolo per il mancato rispetto delle misure anti Covid contro gli organizzatori di un concerto di musica Reggaeton tenutosi nell'arena per le corride dei tori di Palma di Maiorca.

Positivi a Maiorca, feste in piscina

Ogni anno, circa 12.000 studenti provenienti da diverse regioni scelgono Maiorca come meta per festeggiare la fine degli studi. I viaggi sono organizzati da varie agenzie specializzate, come “Tu Fin de Curso” o “Xcape”, molto conosciute tra gli studenti, che annualmente vendono pacchetti tutto compreso - feste in piscina e in barca incluse - a meno di 400 euro.

Castilla-La Mancha también afectada por el brote de Mallorca: 11 positivos y 85 personas evaluadashttps://t.co/ULc0NaFpUQ — soMos CLM (@somosCLM) June 26, 2021

Claudia del Pozo, una studentessa di 18 anni di Madrid, è una delle persone colpite dal maxi focolaio originatosi a Maiorca. La ragazza ha visitato l'isola tra il 13 e il 18 giugno per festeggiare la fine dell'anno con i suoi compagni di classe, ma quando è tornata a casa, sia lei sia altri 12 amici sono risultati positivi.

La región de Madrid es la más afectada, con 320 jóvenes diagnosticados y más de 2.000 en cuarentena tras una semana de fiesta en la mediterránea isla de Mallorca.https://t.co/y1pihclS6f — TVN Noticias (@tvnnoticias) June 26, 2021

«Quando siamo tornati abbiamo fatto subito il test perché c'erano buone possibilità che avessimo preso il virus. In hotel c'erano ragazzi di Alicante, Murcia: così ci siamo contagiati tutti». Una trentina di studenti delle superiori di Córdoba sono ancora isolati in un albergo, sempre a Maiorca.

Covid, maxi focolaio dopo vacanze a Maiorca: almeno 350 studenti positivi a Madrid

