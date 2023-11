Conduttore tv malato terminale, Jonnie Irwin festeggerà il compleanno con i figli: «Mi avevano dato pochi giorni di vita»

Jonnie Irwin continua a lottare. Il popolare conduttore televisivo britannico, da tempo malato di cancro, ha annunciato di essere in procinto di festeggiare il suo 50esimo compleanno in Spagna, insieme alla moglie Jessica e i loro tre figli. In un'intervista al tabloid The Sun, Irwin ha rivelato che a marzo i medici gli avevano dato pochi giorni di vita: «Non potevo mangiare, avevo un dolore incredibile alla schiena, ero pelle e ossa. Passavo le giornate sdraiato nel letto della clinica, dormendo per la maggior parte del tempo».

Jonnie Irwin, la battaglia con il tumore

Quando è stato mandato a casa, l'ex conduttore di "A Place in The Sun" ha deciso di aggrapparsi alla vita con tutte le sue forze, sbalordendo quegli stessi medici che gli avevano detto che non avrebbe festeggiato il terzo compleanno dei suoi gemelli Rafa e Cormac a giugno.

Jonnie Irwin, che era arrivato a pesare 38 chili, ha cominciato a bere frullati proteici, a fare lunghe passeggiate e utilizzare una tenda iperbarica a ossigeno. Il conduttore sta inoltre continuando le cure, inclusa la chemioterapia, nella speranza di arginare il tumore al cervello diagnosticatogli nel 2020.

Il compleanno in Spagna

«Non lascerò che il cancro mi definisca», ha detto Jonnie Irwin nell'intervista. «Il mio atteggiamento è che sto convivendo con il cancro, non morendo a causa di esso», ha aggiunto. Ora Jonnie Irwin è in procinto di partire per la Spagna: «Non avrei mai pensato di essere qui - ha detto -. Non vedo davvero l'ora di passare un po' di tempo con Jess e i ragazzi».