Jonnie Irwin, il conduttore malato terminale di cancro. «Questo è il mio ultimo Natale in famiglia, non dirò niente ai miei figli»

L'ultimo Natale. Il conduttore Jonnie Irwin è malato di cancro ed era stato «licenziato dopo la diagnosi. Ora teme che i figli cresceranno senza lui: «Sono troppo giovani, si dimenticheranno di me». Eppure lui e la moglie Jess stanno discutendo dei loro piani per le feste. «Stiamo “ospitando” di nuovo il Natale», dice Jess. «La mia mamma e il mio papà. Mio fratello Federico. . .Il mio amico Stuart e i nostri figli», continua Jonnie. Hanno tre figli: Rex che compie quattro anni proprio il giorno di Natale e i gemelli Rafa e Cormac di due anni. «Stanno arrivando le mie due sorelle ei loro mariti. È bello avere persone a casa nostra ora. È una casa grande e noi siamo una famiglia socievole».

Jonnie, 49 anni, presentatore di Escape To The Country della BBC One e presentatore di lunga data di “A Place In The Sun” di Channel 4, è imperturbabilmente ottimista; così ostinatamente determinato a strappare ogni goccia di gioia e produttività dalla vita che sta svanendo. «Mi è stato detto che ho pochi mesi di vita. Stiamo precipitando verso dove non vogliamo stare, dice al Daily Mail, senza usare mai la parola "morte". A Jonnie è stato diagnosticato un cancro terminale nel 2020, quando i gemelli avevano due mesi e Rex era ancora un bambino. Non c'era alcuna indicazione che fosse malato fino ad allora. E il cancro, iniziato nei polmoni, si è diffuso al cervello e poi al fegato. Oggi il suo stato d'animo oscilla tra un ottimismo provocatorio e un combattivo umorismo da forca. «Mi hanno dato questo farmaco miracoloso dopo la prognosi iniziale di sei mesi di vita. Speravano che lo tenesse a bada ancora per un po'. Ma è tornato così violentemente che ha sorpreso persino i dottori».

La famiglia si è trasferita a Newcastle upon Tyne dall'Hertfordshire quando a Jonnie è stato detto che aveva poco tempo da vivere, quindi Jess, 40 anni, avrebbe avuto il sostegno della sua numerosa e amorevole famiglia che vive nelle vicinanze. «Questo è il nostro ultimo Natale in famiglia insieme, ma non diremo ai bambini... perché spezzare i loro cuori quando sono divertirsi così tanto?», racconta lui.

«Cerchiamo di andare avanti normalmente - dice Jonnie - Abbiamo deciso di non piangere e di sfruttare al massimo ogni giorno. Sto ancora lavorando, cerco di costruire pensieri positivi. La gente dice: come fai a rimanere così ottimista? È un po' una recita. In questi ultimi due mesi non mi è piaciuto non avere energia, essere piegato in due dal dolore. Probabilmente sono più testardo che positivo. Ma ho questa determinazione a raggiungere qualcosa ogni giorno. Mi sento in colpa se mi siedo. Non stare fermo!" Jess. Sono così grato per quello che ha passato negli ultimi mesi. Ha fatto di tutto per provvedere a me e ai ragazzi». Più tardi, dice: «Mi spaventa, la tristezza che mi viene incontro. Come affronterò la tristezza? So che dovrò farlo, per i ragazzi. Dovrò farmi sorridere. Ma mi preoccupa, il grande dolore che mi colpirà».