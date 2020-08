Virus, allarme giovani: 5 ricoverati in «condizioni severe» in Puglia. Lopalco: «Hanno la polmonite da Covid»

Il Covid inizia a colpire seriamente anche i ragazzi. Cinque giovani, tra i 20 e i 30 anni, sono infatti ricoverati negli ospedali pugliesi in «condizioni severe» nei reparti di Malattie infettive dopo aver contratto il coronavirus. Lo conferma il professore Pierluigi Lopalco, capo della task force per l'emergenza virus in Puglia. «I pazienti - spiega - hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero».

Il dato conferma che anche «​la giovane età non mette al sicuro da sintomi importanti». Per quanto riguarda, invece, le discoteche, Lopalco conferma che, al momento, in Puglia «non ci saranno ulteriori provvedimenti» rispetto all'obbligo di mascherina adottato con ordinanza del presidente della Regione Puglia già ieri.



