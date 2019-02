Estraggono il feto, lo operano e lo rimettono nella pancia: mamma e figlio stanno bene

Le hanno tolto il feto dalla pancia, lo hanno operato, e lo hanno rimesso dentro fino al parto. Un intervento pionieristico quello subito da Bethan Simpson, un'infermiera 26enne di Burnham, nell'Essex, che ha permesso di salvare la vita al suo bambino, affetto da spina bifida. Quando la donna e il marito hanno scoperto la malformazione del feto hanno persino pensato all'aborto, poi hanno scoperto questa procedura.



Bethan Simpson, 26, of Burnham, Essex, was first advised to terminate her pregnancy when doctors discovered her baby had the birth defect #SpinaBifida during her 20-week scan. https://t.co/gsSkIFeEQk

— Australian Disability Limited (@ausdisltd) 11 febbraio 2019