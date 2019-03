Mamma ha un attacco epilettico, cade e schiaccia il figlio: morti entrambi

Una mamma di 36 anni, Marie Downey, è stata trovata morta sul pavimento della sua camera singola della Università Maternity Hospital di Cork, in Irlanda. Il figlio Darragh appena nato è stato trovato schiacciato sotto di lei ed è morto in ospedale il giorno dopo. Una fonte ospedaliera ha confermato che la signora Downey soffriva di epilessia. L'indagine dell'ospedale sta esaminando se la mamma possa aver avuto un attacco epilettico durante l'allattamento al seno del suo bambino ed essere poi caduta dal letto.

How many women & their babies will lose their lives because of Fine Gael's inability to run the HSE?

Only three nurses caring for 31 mothers at CU Maternity Hospital Monday on Marie Downey’s ward when she was found dead in her room.https://t.co/XZvSeXW7bf

— NeilOMahony (@RenuaGalway) 30 marzo 2019