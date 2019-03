Era malata di tumore, contrae il morbillo e muore per l'infezione una donna di Latina

Servizio completo sull'edizione cartacea e sul

Una donna di 46 anni è morta per le complicazioni del morbillo. Ha contratto il virus mentre era in chemioterapia per un tumore al seno e il fisico debilitato non ha retto all’infezione. Vane le cure prestate prima al “Santa Maria Goretti” e poi allo “Spallanzani”, dove è deceduta nei giorni scorsi nel reparto di rianimazione. La donna, di Latina, non era vaccinata e le è stata fatale una “polmonite morbillosa”. È il primo decesso causato dal virus, in Italia, nel 2019.