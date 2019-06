Rugbysta 22enne sposa in sedia a rotelle la fidanzata e muore il giorno dopo: era malato di cancro

È morto il giorno dopo aver sposato l'amore della sua vita in un'emozionante cerimonia nel giardino della sua casa di fronte ad amici e parenti. Navar Herbert era un papà di soli 22 anni, giocatore di una squadra di rugby in Nuova Zelanda. I suoi funerali si terranno nel giorno del primo compleanno del figlio. A Navar è stato diagnosticato un tumore al cervello nove mesi fa, poco dopo la nascita di suo figlio, e le sue condizioni si sono deteriorate rapidamente. Nonostante ciò, con la sua fidanzata, Maia Falwasser, hanno deciso di sposarsi probabilmente senza immaginare che l'evento si sarebbe celebrato a poche ore dalla sua morte.

Nelle foto e nei video pubblicati sui social network dagli invitati appaiono immagini altamente commoventi. Navar, trasportato sulla sedia a rotelle dai suoi amici verso l'altare, per poi stringere la mano della sua sposa e dirle quanto la ama. Lei, asciugandosi le lacrime inarrestabili, si china per baciarlo e abbracciarlo. Il loro piccolo Kyrie indossava una camicia bianca e un papillon: il 2 luglio compirà 1 anno ma non ci sarà il suo papà a festeggiare con lui.

Nel corso della cerimonia gli amici hanno eseguito la tradizionale danza maori "haka" in onore di Navar. In un commovente tributo sulla pagina di GoFundMe, Maia Falwasser ha scritto: «Oggi il mio cuore è pesante e triste, ho perso il mio migliore amico, marito e padre del nostro figlio. Mi sento assolutamente inondata dall' AMORE degli amici e dei parenti; questo è un momento difficile, tuttavia trovo la mia forza e il mio rifugio nel sostegno di tutti».

