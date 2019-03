Per i medici aveva il 4% di possibilità di vita, Isla a 4 anni sconfigge il cancro

Per i medici aveva solo il 4% di possibilità di sopravvivere, eppure Isla è riuscita a vincere la sua lotta per la vita e a guarire dal cancro. Isla Caton è riuscita in un'impresa più grande dei suoi 4 anni: ha sconfitto un neuroblastoma di quarto stadio, che le era stato diagnosticato nel marzo 2017. La piccola è stata sottoposta a un trattamento sperimentale all'ospedale pediatrico di Sant Joan de Déu, una combinazione tra chemioterapia e anticorpi. Il trattamento si svolge a Barcellona e la famiglia della bimba si è trasferita dal Regno Unito per rincorrere l'unica possibilità di salvezza per la piccola, e fortunatamente così è stato. Isla è stata la prima bimba al mondo ad essere curata con questo trattamento e potrebbe dare un contributo indispensabile alla scienza.

Per i medici è solo gastroenterite, bimba di 5 anni muore per appendicite

La notizia della sua guarigione ha rallegrato non solo la famiglia, ma tutto il Regno Unito, che si era stretto intorno al dolore dei suoi cari e che aveva partecipato a una raccolta fondi online per far sì che potesse permettersi le spese per le cure, come riporta anche il Sun. Oggi, dunque, Isla è guarita, dovrà fare altre chemio e sottoporsi a dei controlli per assicurarsi che non ci siano recidive, ma anche secondo i dottori il peggio è passato.

Ultimo aggiornamento: 17:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA