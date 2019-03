Calderoli: «Combatto il cancro da sei anni», commozione e applausi dei senatori

Prima la commozione, poi un applauso, in piedi, di tutti i senatori per Roberto Calderoli. «Il caso ha voluto che a presiedere sia una persona che il cancro ce l'ha avuto e da sei anni e mezzo sta combattendolo».



Lo ha dichiarato il vice presidente del Senato, Roberto Calderoli, rivelando oggi in aula a palazzo Madama, di essere un malato oncologico che porta avanti la sua lotta per sconfiggere un tumore. Una confessione molto apprezzata dai colleghi, accompagnata da un lungo applauso in piedi al quale il senatore della Lega ha replicato con sobrietà e ironia: «Vi ringrazio ma questo è un applauso non gradito, non lo auguro a nessuno. Però vuol dire che, toccando ferro, si può anche guarire». La mozione votata all'unanimità da 220 senatori, promuoveva una serie di iniziative e misure per le cure delle malattie oncologiche. Ultimo aggiornamento: 18:29