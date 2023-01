Lunedì 23 Gennaio 2023, 19:01

Un batterio letale. Mia si è spenta a otto mesi all’ospedale Salesi di Ancona. È stato proclamato il lutto cittadino a Pollenza. Un’ordinanza sindacale emessa dal sindaco Mauro Romoli per mostrare vicinanza, da parte di tutta la comunità, a Daniele Coppari e Pamela Maccari per la scomparsa della loro unica figlia Mia.

«Tutta la cittadinanza - ha scritto il sindaco - esprime il proprio cordoglio alla famiglia Coppari-Maccari per la scomparsa della loro figlia Mia». Uno choc per l’intera comunità che aveva saputo della malattia di Mia, ma nulla lasciava presagire un finale così drammatico.

Ancona, bimba muore per un batterio killer: cosa è successo

Tutto è iniziato dopo le feste di Natale, quando la piccola Mia ha iniziato ad avere la febbre. I genitori si sono subito rivolti ai sanitari che hanno voluto vederci chiaro. Così la piccola - nata il 30 maggio scorso - è stata ricoverata in ospedale. Con il passare dei giorni però le sue condizioni sono peggiorate fino a quando si è arresa alla malattia. Uno strazio per i familiari e per l’intera comunità che è sotto choc per quanto accaduto alla bambina di pochi mesi.