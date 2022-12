Scarlattina, lo streptococco preoccupa la Gran Bretagna: 4 bimbi morti nell'ultimo mese. «Dati insolitamente alti»

Quattro bambini sono morti nell'ultimo mese nel Regno Unito dopo aver contratto lo streptococco di gruppo A. Si tratta di dati «insolitamente alti», riferiscono i medici birtannici, che coincidono con il ritorno a scuola dei bambini a settembre. Si teme, per tanto, che possa essere in corso una vera e propria epidemia del batterio che, fra i vari sintomi, provoca anche la scarlattina.

Ma cosa sta succedendo? Una delle ipotesi più accreditate riguarda anche il Covid: secondo esperti citati dalla stampa inglese, il lockdown e le mascherine potrebbero aver indebolito le difese dei bambini nei confronti dello streptococco, in quanto meno abituati ad affrontare questo tipo di batteri. Questo spiegherebbe l'aumento dei casi e della letalità.

Streptococco, scarlattina fra i sintomi dell'infezione

I sintomi dell'infezione da streptococco sono generalmente lievi: includono febbre alta, dolori muscolari, vomito e mal di gola, ma anche scarlattina. La tendenza osservata in Gran Bretagna suggerisce, però, che le forme gravi sono in aumento, alzando anche il rischio di mortalità: dall'inizio dell'anno 6 bambini sono deceduti a causa del virus, di cui 4 solo nell'ultimo mese. Lo streptococco - secondo il report dell'Agenzia per la sicurezza sanitaria - ha colpito 851 persone solo negli ultimi sette giorni, rispetto alla media settimanale registrata negli anni precedenti di 186 casi.

«La scarlattina è solitamente una malattia lieve, ma è altamente contagiosa», hanno avvertito le autorità. «Pertanto - si legge nella nota diramata - fate attenzione ai sintomi nel vostro bambino se includono mal di gola, mal di testa e febbre, insieme a un'eruzione cutanea fine, rosata o rossa con una sensazione di "carta vetrata"».

Il contagio

Avviene attraverso la diffusione delle goccioline respiratorie o il contatto con oggetti contaminati.

I sintomi

Mal di gola, anche con dolore nel deglutire, e poi febbre, mal di testa, dolori addominali, patina biancastra sulla lingua. Poi nel giro di due tre giorni compaiono sulle pelle, a partire dal collo, puntini e chiazze rossastre che scompaiono nel giro di una settimana, dieci giorni.

La diagnosi

Avviene attraverso un tampone faringeo.