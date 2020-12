«Il Covid non è uno scherzo»: l'attore comico Joe Luna muore a 38 anni, ha raccontato la sua battaglia sui social

Lutto a Hollywood. Il comico di Los Angeles Joe Luna è morto a causa del Covid, pochi giorni dopo essere stato ricoverato in ospedale e aver documentato la sua battaglia sui social. L'attore, noto con il nome d'arte Joe El Cholo, è deceduto in un ospedale di Los Angeles a 38 anni. Joe aveva parlato per la prima volta del virus il mese scorso su Instagram, rivelando che soffriva di dolori al petto e polmonite. «Wow, questo non è uno scherzo e soprattutto se sei diabetico pioverà forte su di te», ha sottotitolato un post del 21 novembre.

Joe Luna, L.A. comedian known as Joe El Cholo, dies after 'severe' COVID-19 battle https://t.co/fbSqRTeHXy — Los Angeles Times (@latimes) December 4, 2020

«Per favore, abbi cura di te», ha aggiunto in un video. «Non pensare di potertene occupare da solo. ... Se pensi che COVID sia uno scherzo - se pensi che questo non sarai tu - allora fidati di me, perché colpisce tutti in modo diverso. ... Sono stato colpito in modo molto grave».

Il suo ultimo video è stato girato il giorno in cui è morto dal suo letto d'ospedale in un'unità «sporca», perché secondo lui c'erano scarse condizioni igeniche. Luna ha ipotizzato di aver contratto il coronavirus a casa di sua suocera, aggiungendo che anche partner i figli si sono ammalati. «Questo è orribile, ragazzi», ha detto mentre indossava una maschera per l'ossigeno nella clip di Instagram. «La mia polmonite è peggiorata. Tutto sta andando in rovina in questo momento». Noto per i suoi arguti commenti sulla cultura cholo, Luna è cresciuto a East L.A. e Fontana e si è esibito in locali come Hollywood’s Improv e Pasadena’s Ice House. il Funerale si terrà sabato dalle 16:00 alle 20:00 presso la Continental Funeral Home a East Los Angeles.

Robert Redford, morto il figlio James dopo una lunga malattia: attaccò i negazionisti Covid

«Vivrò per sempre attraverso i miei video, la mia commedia, le mie cose», aveva detto Luna in un'intervista del 2018. «Allora i miei nipoti ... sapranno sempre quando sentiranno la mia voce. Sapranno sempre cosa succede».

