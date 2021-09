No vax italiano preleva un 75enne malato di Covid dall'ospedale: «Ti stanno uccidendo». L'uomo torna a casa e muore

Lunedì 27 Settembre 2021, 20:58 - Ultimo aggiornamento: 21:02

«Mettiti i pantaloni, amico mio. Ti sto portando a casa. Sei al sicuro». Con queste parole, apparse in un video, un attivista no vax italiano, Antonio Mureddu, ha convinto Joe McCarron, 75 anni e ricoverato per Covid in Irlanda, a lasciare l'ospedale. «Ti stanno uccidendo», insisteva l'uomo mentre prelevava l'anziano dalla struttura per seguirlo a casa. Il signor McCarron faticava a respirare, in evidente affanno. I sanitari del Letterkenny University Hospital di Donegal hanno tentato invano di fargli cambiare idea. Una volta tornato a casa, pochi giorni dopo, l'uomo è morto.

Il video del no vax italiano: «Ti stanno uccidendo»

Mureddu, membro del cosiddetto Movimento Libertà per la Terra, ha filmato il video e lo ha pubblicato sul suo canale Telegram. Nel video, Mureddu dice al fragile McCarron: «Mettiti i pantaloni, amico mio. Stiamo andando a casa. Sei al sicuro». Insieme a loro si sente un medico che dice a Mureddu che quello che sta facendo è sbagliato e che sta mettendo in pericolo la vita dell'uomo portandolo fuori dall'ospedale. «Hai il diritto di decidere cosa vuoi fare, ma non credo che quello che sta dicendo sia giusto», insiste il medico rivolgendosi a McCarron, seduto su una sedia a rotelle in evidente crisi respiratoria. «Sei a malapena in grado di respirare, vogliamo che tu rimanga qui per aiutarti», aggiunge.

I medici supplicano l'anziano: «Resta in ospedale»

«Se rimani qui, ti uccideranno, Joe», interviene Mureddu. Il medico continua a supplicare McCarron di restare, dicendogli che la sua migliore possibilità di sopravvivenza è quella di rimanere in ospedale. Ma l'attivitsta no vax italiano Mureddu prosegue la sua opera di persuasione. Sostiene che i medici stiano mentendo sulla gravità delle sue condizioni per poi cambiare tattica e dire che sarebbe meglio morire a casa che in ospedale.

Update: After being persuaded to leave hospital by an anti-vaxxer, Joe McCarron died.pic.twitter.com/1ywbH1WMou — John Scott-Railton (@jsrailton) September 26, 2021

Durante lo scambio di battute, l'anziano rimane per lo più in silenzio prima di accettare di lasciare l'ospedale. Una volta a casa in poco tempo le condizioni di McCarron sono peggiorate drasticamente e - secondo quanto riportato dall'Irish Mirror - è tornato in ospedale due giorni dopo. Venerdì mattina l'uomo è morto.

Chi è Antonio Mureddu

Antonio Mureddu Gravegliu, vive a Galway, ed è un attivista di estrema destra. Ha affermato che McCarron lo aveva contattato e gli aveva chiesto aiuto per lasciare l'ospedale direttamente sul suo canale Telegram. L'italiano pubblica spesso messaggi di critica nei confronti delle misure di contenimento, i vaccini, le mascherine e in un altroo video descrive i suoi tentativi di viaggiare dall'Irlanda alla Francia senza vaccino o tampone. L'Irish Mirror ha riferito che un portavoce della famiglia ha affermato che la moglie di McCarron, Una, voleva scusarsi con il personale dell'ospedale per quanto accaduto.

