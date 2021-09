Pavia, Andrea Bellizona morto di Covid: da No vax aveva cercato di curarsi a casa da solo

Sabato 25 Settembre 2021, 10:24 - Ultimo aggiornamento: 12:15

Aveva tentato di curarsi a casa da solo, dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. Così un camionista No vax di 56 anni, residente a Codevilla (Pavia) in Oltrepò Pavese, è morto dopo il ricovero in ospedale quando ormai le sue condizioni erano ormai peggiorate.

Nessun vaccino e sui social tra i gruppi negazionisti

Conosciuto per le sue posizioni No vax, l'uomo di 56 anni non si era vaccinato: una scelta in linea con le sue convinzioni già manifestate ai tempi del primo lockdown del 2020. Chi lo conosce - spiega La Provincia Pavese - racconta che l'autotrasportatore si rifiutava anche di ammettere l'esistenza del virus. In più ha sempre contestato le regole introdotte per limitare i contagi, dall'utilizzo della mascherina sino al Green pass. Sui social seguiva gruppi negazionisti, dove vengono espresse posizioni decisamente contrarie ai vaccini.