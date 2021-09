Domenica 26 Settembre 2021, 08:28

A perdere la vita a causa del Coronavirus nel reparto di malattie infettive del Mazzini di Teramo Miyzafer Begaj, 68 anni, di origine albanese ma residente da tempo a Martinsicuro. L'uomo non era vaccinato. Lascia la moglie e due figli. La salma partirà per l'Albania, dove si svolgeranno i funerali secondo le loro tradizioni, martedì mattina.

«Per quanto riguarda la popolazione scolastica la situazione al momento è stabile. Non sono stati evidenziati altri positivi oltre i ragazzi che hanno determinato la chiusura della classe», rende noto Giandomenico Pinto, che dirige l'Ucat della Asl teramana che coordina l'assistenza sul territorio.

Quindi stando a quando si apprende il numero degli studenti positivi in provincia al momento sono 74 (alcuni di loro non sono ancora rientrati a scuola) e circa 300 in quarantena. Mentre i comuni con più scolari malati sono: Roseto e Teramo, con 11 casi ciascuno. Seguono, Martinsicuro con 9, Bellante, Sant'Egidio alla Vibrata con 5; Castellalto e Montorio al Vomano, con 4; Cermignano, Giulianova e Sant'Omero, 3. C'è comunque una buona notizia, rientrano a fare lezioni in presenza dopo 10 giorni in isolamento e due tamponi con esito negativo gli alunni della prima elementare di Castellalto e Corropoli. Quindi in dad restano alcune classi a Teramo, Roseto, Sant'Egidio, Giulianova, Alba Adriatica e Martinsicuro.