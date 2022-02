Cena No vax ad Alessandria, arrivano i carabinieri. In 50 senza Green pass urlano «libertà, libertà». Locale chiuso

Alessandria, la cena No vax e gli insulti. Già sanzionato tre volte per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, un ristorante della provincia di Alessandria è stato chiuso dai carabinieri, che all'interno hanno sorpreso una cinquantina di avventori per la maggior parte senza Green pass e senza mascherina.

Una vera e propria «cena No Vax», come la definisce il Comando provinciale dell'Arma, che riferisce di insulti nei confronti dei militari intervenuti, irrisi per lo stipendio percepito e accusati di violare la Costituzione. «Libertà, libertà» è il coro che hanno intonato i commensali durante il controllo, che si è concluso con 66 sanzioni per un totale di 26.400 euro.