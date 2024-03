Tumori, il vaccino per i cani raddoppia i tassi di sopravvivenza con la nuova terapia

Nuovo vaccino contro il cancro per i cani raddoppia (quasi) i loro tassi di sopravvivenza. Proprio come negli esseri umani, i tumori sono piuttosto comuni negli animali domestici, soprattutto in quelli più grandi e anziani. Ma se per gli esseri umani la ricerca fa passi da gigante, per i cani malati le opzioni sono minori. Le radiazioni e la chemioterapia sono comuni, ma la loro efficacia mista, così come i costi e l’accessibilità, mandano molti cani in quella grande “fattoria nel nord dello stato” ben prima del loro tempo.

Malata di tumore deve aspettare fino a fine 2025 per alcuni esami. «Se pago 422 euro me li fanno fare domani»