Tumore colon, più morti tra giovani: alcol e obesità le cause principali. I dati

La lotta ai tumori continua a segnare progressi e negli ultimi anni nell'Unione Europea la mortalità per cancro è calata costantemente. Tuttavia, alcuni trend preoccupano gli esperti: da anni, in particolare, si osserva una crescita dei casi di tumore al colon retto nei giovani adulti con un'incremento della mortalità in alcuni Paesi europei, compresa l'Italia.

È l'allarme che arriva da uno studio coordinato dall'Università Statale di Milano insieme all'Università di Bologna e pubblicato oggi sulla rivista Annals of Oncology.

