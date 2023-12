Semaglutide, il farmaco anti diabete la ricetta per dimagrire: come agisce, chi può assumerlo (e gli effetti collaterali)

I nuovi farmaci anti-obesità e il loro straordinario effetto, che va ben oltre la perdita di peso, rappresentano la «scoperta scientifica dell’anno». A decretarlo è stata la prestigiosa rivista Science nella sua classifica annuale sulle più importanti scoperte scientifiche del 2023. I farmaci incoronati sono gli agonisti del peptide-1 (GLP-1), composti simili ad ormoni naturalmente presenti nel nostro organismo. Sviluppati circa 20 anni fa per trattare il diabete, oggi hanno rivoluzionato la cura anche dell’obesità. Il superfarmaco più famoso al momento è semaglutide, lo stesso che avrebbe aiutato la celebre Oprah Winfrey a perdere 20 chili. Evidenze scientifiche, ormai numerose, mostrano che semaglutide non solo regolarizza il metabolismo, ma interviene sulle principali cause dell’obesità: riduce la pulsione verso il cibo e aumenta il senso di sazietà determinando una riduzione dell’introito calorico.