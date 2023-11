Raffreddore brutale, epidemia in Gran Bretagna: «Fuori uso per tre o quattro settimane». Che cos'è e come curarlo

Non è Covid, non è influenza, ma gli è effetti sono talmente pesanti che i media britannici lo hanno battezzato "raffreddore brutale" che blocca a letto per 3 o quattro settimane gli ammalati di ogni età. E' vero che non serve il ricovero in ospedale e che il paracetamolo aiuta in maniera efficace, ma in Gran Bretagna si moltiplicano gli allarmi per questa ondata di malati che non possono a lungo andare a lavorare o frequentare le lezioni. Allestito anche un forum on line perché si possano condividere le proprie esperienze ed essere di aiuto agli altri ammalati.

I medici di base e le strutture sanitarie sono pronte ad affrontare gli effetti dell'influenza autunno-invernale, virus da cui ci si può difendere anche con la vaccinazione, consigliata sopratto nel caso si sia soggetti "fragili", ma la rapidità della diffusione del "raffreddore brutale" sta sorprendendo la rete della sanità britannica.

Le descrizioni che gli ammalati fanno delle loro condizioni sono simili: naso congestionato forte sinusite, consumo continuo di fazzoletti di carta per il naso.