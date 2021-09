Covid, morta bimba di 4 anni: contagiata dalla mamma no vax. La donna ora è pentita: «Vorrei non esserlo mai stata»

Per la piccola Kali Cook non c'era ancora la possibilità di vaccinarsi. E ora, a 4 anni, è morta dopo aver contratto il Covid. A contagiarla è stata la mamma, Karra Harwood, che invece il vaccino non ha voluto farlo per scelta. Convinta no vax, si era rifiutata di ricevere la sua dose e ora, pentita e in lacrime per il dolore provocato dalla perdita di sua figlia ammette: «Ero contro il vaccino, ora vorrei non esserlo mai stata». La bambina, texana di Bacliff, è morta nel sonno. Poche ore prima aveva accusato i primi sintomi, uno stato febbrile che è velocemente peggiorato.

