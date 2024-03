Joe Barone e l'infarto del miocardio: sintomi, cause e cure. Cosa è successo, dal malore all'operazione

Oggi al Viola Park di Firenze la camera ardente di Joe Barone, il dg della Fiorentina morto ieri a 58 anni. Era ricoverato in gravissime condizioni dopo un malore accusato a Bergamo nell'albergo dove si trovava prima della partita con l'Atalanta. «Abbiamo perso il nostro punto di riferimento: non sarà mai dimenticato», dice il club viola. Violenti scontri tra tifosi sugli spalti e in campo ieri durante Padova-Catania di Lega Pro.

Morto Joe Barone, il dg della Fiorentina aveva 57 anni: le reazioni del mondo del calcio