Covid e diabete hanno in comune "il meccanismo", ruolo chiave dell'interferone nelle cure

I diabetici rischiano più di altre persone di andare incontro a forme gravi di Sars-Cov-2. Uno dei segni distintivi delle più severe forme di Covid-19 è la risposta immunitaria eccessiva che scatena la tempesta di citochine pro-infiammatorie. Bassi livelli di un particolare enzima coinvolto nei processi infiammatori collegati al diabete 2 si riscontrano, quindi, anche nelle forme gravi di Covid. A indicare il meccanismo molecolare è uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PNAS (Proceedings of the national academy of sciences), che individua anche in un trattamento precoce con l'intereferone beta un possibile aiuto per evitare la temuta tempesta citochinica nelle persone con diabete.

