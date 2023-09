Dengue è in Italia, 8 casi in Lombardia (e record morti in Bangladesh). Cosa è, sintomi e come riconoscerla

Dengue, la febbre spaccaossa, è in Italia. Altri due casi di questo virus autoctono sono stati registrati a Castiglione d'Adda, nel Lodigiano in Lombardia. Salgono quindi ad otto il totale delle persone colpite dalla malattia nell'area. Mentre lo screening avviato dalle autorità sanitarie prosegue e andrà avanti anche la settimana prossima. A fare il punto sull'esito dei test fatti finora è l'Ats Milano Città metropolitana. Tutte le 8 persone che sono risultate positive al test degli anticorpi hanno avuto manifestazioni non gravi della malattia e sono residenti a Castiglione d'Adda, spiega l'Ats, ricordando anche le precauzioni da adottare per limitare la diffusione delle zanzare: coprire con coperchi ermetici, teli di plastica o zanzariere ben tese tutti i contenitori utilizzati per la raccolta dell'acqua piovana da irrigazione (cisterne, secchi, annaffiatoi, bidoni e bacinelle); tenere puliti tombini e pozzetti applicandovi zanzariere per evitare che vi vengano deposte uova, trattandoli ogni 15 giorni con prodotti larvicidi; verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite; nei cimiteri introdurre larvicida nei vasi di fiori freschi o sostituirli con fiori secchi o di plastica; non far ristagnare acqua nei sottovasi (eliminarli, se possibile), cambiare quotidianamente l'acqua e lavare con cura gli abbeveratoi degli animali.