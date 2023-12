Variante JN.1, periodo di incubazione e quanto durano positività e sintomi Covid: la guida

Se ho avuto un contatto con un positivo al Covid dopo quanto tempo potrei essere considerato al sicuro? E una volta contagiato quanto dura la positività? Sono due delle domande ricorrenti in virtù del boom di contagi che ha colpito il nostro paese in vista delle feste di Natale. Secondo il consiglio di Silvestro Scotti, segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), «il tampone per Sars-CoV-2 non dà la certezza che il virus non sia in incubazione. E farlo prima del cenone in famiglia può dare una falsa sicurezza. Il vaccino è il vero strumento di prevenzione per proteggere i fragili e gli anziani». Scotti sottolinea l'importanza di evitare comunque con loro «contatti troppo ravvicinati e arieggiare sempre le stanze». «Il clima più mite in arrivo per le festività - continua - sarà d'aiuto. Ma resta importante, con la circolazione non solo del Covid, ma anche delle tante infezioni respiratorie, ricordare alcuni gesti semplici come lavare le mani e, in caso di sintomi, utilizzare la mascherina vicino ai più fragili».