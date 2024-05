Leucemia, rivoluzione nelle cure: una tecnica di mixaggio per sostituire il sangue malato con quello sano

La lotta contro la leucemia potrebbe presto vedere una svolta radicale grazie a una nuova tecnica innovativa che permette di sostituire completamente il sangue malato di una persona con quello sano di un donatore. Questa metodologia, descritta sulla prestigiosa rivista “Nature”, è stata paragonata a un mixaggio musicale: come un deejay che sfuma una canzone per introdurne gradualmente un'altra, questa tecnica elimina il sangue malato mentre introduce simultaneamente quello sano. I risultati promettenti sono stati ottenuti su topi e cellule umane coltivate in laboratorio, e la sperimentazione clinica sull'uomo potrebbe iniziare entro pochi anni.