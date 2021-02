«Covid, la variante inglese scoperta in un quinto dei casi italiani». La verità dai test delle Regioni

Covid, nuovi numeri che fanno paura. Circa un caso positivo su cinque in Italia risulta positivo alla variante inglese. Il dato emerge dall'indagine condotta dalle Regioni che hanno inviato al ministero e all'Istituto superiore di sanità i risultati dei test realizzati dal 3 e il 4 febbraio, come indicato in una circolare della scorsa settimana.

L'esito della ricerca riporta un dato medio piuttosto alto, con forti variazioni a seconda delle Regioni. La variante infatti circola soprattutto nel centro del Paese, come in parte era già noto, e cioè tra Umbria, Marche, Abruzzo, Emilia e Toscana, che hanno percentuali superiori alla media. Oggi si parlerà anche di questo tema nel corso del Cts.

