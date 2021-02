Colore Regioni, Toscana, Abruzzo, Liguria e Trento zona arancione. Iss: indice Rt sopra 1 in sette Regioni

Covid. Sale a 0,95 l'Rt nazionale dallo 0,84 della scorsa settimana. Il dato emerge dal monitoraggio Iss-Ministero Salute. Una Regione (Umbria) e una PA (Bolzano) hanno un livello di rischio alto secondo il DM del 30 Aprile 2020. Sono dieci (contro 11 la settimana precedente) le Regioni/PPAA con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso. E intanto, presumibilmente da domenica (ma bisognerà attendere le disposizioni finali) diventano arancioni Toscana, Abruzzo, Liguria e Provincia di Trento, mentre la Sicilia passa in giallo, come confermato dal Ministero della Salute.

La situazione delle regioni

Secondo il rapporto 7 Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente. Le altre Regioni/PPAA hanno un Rt puntuale compatibile con uno scenario tipo uno. Aumenta anche il numero di Regioni/PPAA dove sono state riportate allerte di resilienza (11 contro 5 la settimana precedente). Nella settimana di monitoraggio Covid in Italia solo Sardegna e Valle d'Aosta hanno un'incidenza settimanale sotto i 50 casi per 100.000 abitanti (soglia oltre la quale il servizio sanitario ha mostrato i primi segni di criticità); l'incidenza supera invece la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti in tre casi: PA Bolzano (770,12 per 100.000 abitanti) PA Trento (254,85 per 100.000 abitanti) e Umbria (283,28 per 100.000 abitanti). L'incidenza a livello nazionale negli ultimi 14 giorni rimane sostanzialmente stazionaria: 269,79 per 100.000 abitanti (25/1-07/2) contro 273,01 precedente.

Le terapie intensive

Diminuisce invece da 7 a 5, il numero di Regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica. Nelle terapie intensiva il valore nazionale è sotto la soglia critica del 30%, a quota 24%. Il numero delle persone ricoverate nelle terapie intensive scende da da 2.214 (02/02/2021) a 2.143 (09/02/2021). Anche nelle aree mediche è in diminuzione, passando da 20.317 (02/02/20201) a 19.512 (09/02/2021).

La "classifica" dell'Rt

Sono 5 le regioni con l'Rt a 1,2 con Bolzano a 1,25. Nove le regioni/PA con indice di trasmissibilità sopra 1 ma sono 7 (Abruzzo, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Puglia, Toscana, Umbria) quelle che hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2, in aumento rispetto alla settimana precedente.



Abruzzo 1.22

Basilicata 1.2

Calabria 0.81

Campania 0.8

E-R 0.94

FVG 0.98

Lazio 0.96

Liguria 1.08

Lombardia 0.97

Marche 0.94

Molise 1.09

Piemonte 0.93

PA Bolzano 1.25

PA Trento 1.2

Puglia 1.05

Sardegna 0.87

Sicilia 0.66

Toscana 1.1

Umbria 1.2

Valle d'Aosta 0.77

Veneto 0.71.

Ultimo aggiornamento: 15:07

