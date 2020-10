Le persone colpite più duramente dal Covid tendono ad avere una risposta immunitaria più forte. In sostanza, è molto più difficile che possano riammalarsi. Gli esperti americani sostengono che sia possibile essere reinfettati, ma è raro. «Su 38 milioni di casi in tutto il mondo, ci sono un paio di dozzine di casi di reinfezione segnalati finora», ha spiegato alla Cnn il dottor Soumya Swaminathan, uno scienziato capo presso l'Organizzazione mondiale della sanità. Anthony Fauci, direttore dell'Istituto nazionale di allergie e malattie infettive, ha riferito che i funzionari sanitari stanno iniziando a vedere «un certo numero di casi», segnalati come reinfezioni.

Ad agosto, i medici hanno riferito che un uomo di 25 anni del Nevada sembrava essere il primo caso documentato di reinfezione da Covid-19 negli Stati Uniti. All'uomo è stato diagnosticato per la prima volta il Covid ad aprile e dopo essere migliorato - ed essere risultato negativo due volte - è risultato positivo al virus poco più di un mese dopo. Un team separato di ricercatori ha riferito ad agosto che un uomo di 33 anni che vive a Hong Kong ha avuto il Covid-19 due volte quest'anno: a marzo e ad agosto.

E all'inizio di quest'anno, una donna olandese di 89 anni - che aveva anche un raro cancro ai globuli bianchi - è morta dopo aver preso il Covid-19 due volte. È diventata la prima e unica persona conosciuta a morire dopo essere stata reinfettata. Sebbene sia possibile essere nuovamente infettati dal virus, ci sono ancora domande a cui gli scienziati stanno lavorando per rispondere: per quanto tempo gli anticorpi proteggono le persone da un'altra infezione? Diversi nuovi rapporti pubblicati di recente mostrano che l'immunità da Covid-19 può durare per mesi. I ricercatori dell'Università dell'Arizona hanno scoperto che gli anticorpi che proteggono dalle infezioni possono durare per almeno 5-7 mesi dopo un'infezione da Covid-19.

«Ci aspettiamo che gli anticorpi durino almeno due anni», ha detto in precedenza alla Cnn Deepta Bhattacharya, immunobiologa presso l'Università dell'Arizona College of Medicine. Altri studi, uno dal Massachusetts e l'altro dal Canada, hanno portato avanti l'idea di un'immunità più duratura.

While it is possible to get infected again with coronavirus, there are still questions scientists are working to answer, including who is more likely to get reinfected and how long antibodies protect people from another infection. https://t.co/71eQ45E3wM — CNN (@CNN) October 16, 2020

Ciò suggerisce «che se un vaccino è progettato correttamente, ha il potenziale per indurre una risposta anticorpale durevole che può aiutare a proteggere la persona vaccinata contro il virus che causa Covid-19», ha dichiarato Jennifer Gommerman, professore di immunologia presso l'Università di Toronto. Ciò che non è chiaro è come le seconde infezioni potrebbero avere un impatto su qualsiasi vaccino Covid-19. «Le implicazioni delle reinfezioni potrebbero essere rilevanti per lo sviluppo e l'applicazione del vaccino», secondo gli autori di un recente studio su The Lancet.

C'è qualcos'altro che i ricercatori hanno iniziato a notare: le persone che hanno un attacco più duro con la malattia tendono ad avere una risposta immunitaria più forte. «C'è una differenza tra le persone che sono asintomatiche, che hanno avuto un'infezione molto lieve: sembra che ci sia un numero leggermente maggiore di coloro che non hanno anticorpi rilevabili», ha detto Swaminathan. «Ma quasi tutti coloro che hanno una malattia da moderata a grave hanno anticorpi». Bhattacharya, dell'Arizona, ha fatto eco a quella scoperta. «Le persone campionate in terapia intensiva avevano livelli più elevati di anticorpi rispetto alle persone che avevano una malattia più lieve».

