Tumori, scoperte le cellule responsabili della recidiva del cancro al colon-retto. I ricercatori: «Una speranza per milioni di malati»

La metastasi, la diffusione di un tumore in diverse parti del corpo, è uno dei più grandi nemici dell'umanità: il 90% di tutti i decessi per cancro è causato da questa disseminazione letale delle cellule tumorali. Una ricerca internazionale - pubblicata di recente sulla rivista Nature - ha trovato un possibile punto debole dell'aggressore: il gruppo, guidato dal biologo spagnolo Eduard Batlle, ha individuato le cellule maligne che vengono rilasciate dal cancro al colon, viaggiano attraverso il flusso sanguigno e invadono il fegato. Il cancro al colon è il secondo tumore più mortale del pianeta (solo dopo il cancro ai polmoni), con un milione di morti all'anno.

Finora queste cellule maligne erano rimaste invisibili ma il team di ricerca ha sviluppato un nuovo metodo per vedere le minuscole metastasi, anche quelle di tre o quattro cellule: «Stiamo studiando se questo tipo di cellula esiste anche in altri tumori. In effetti, queste cellule hanno somiglianze genetiche con quelle del cancro del pancreas più aggressivo», ha spiegato Batlle, dell'Istituto di ricerca biomedica di Barcellona.

Il trattamento per il cancro al colon

Solitamente - spiega il quotidiano El Pais - il trattamento abituale per il cancro del colon-retto consiste nella rimozione dell'area interessata, seguita dalla chemioterapia per prevenire le recidive. Tuttavia, circa il 35% dei pazienti con tumore apparentemente localizzato sviluppa metastasi negli anni successivi, con un tasso di mortalità superiore all'85%. Le cellule che il team di Batlle ha identificato e chiamato High Relapse Cells rimangono nascoste in altri organi, come il fegato o un polmone, e producono dei tumori secondari fatali. Il biologo ritiene che la loro scoperta abbia il potenziale per cambiare il trattamento della malattia.

Nel colon, il tumore primario si scherma formando un microambiente con vasi sanguigni e materiale cellulare fibroso, che protegge le cellule tumorali dalle difese dell'organismo. «Tuttavia, le cellule ad alta recidiva arrivano nude nel fegato o nei polmoni. Non hanno ancora il loro microambiente tumorale. C'è una finestra di opportunità per farli notare dal sistema immunitario», afferma Batlle. Nei topi con tumori localizzati, gli scienziati hanno iniettato l'immunoterapia standard per ripulire le cellule tumorali distaccate residue prima di rimuovere il tumore primario. «Questi topi, dopo l'intervento chirurgico, sono guariti. Non hanno più avuto recidive», celebra il biologo. L'efficacia di questa strategia negli esseri umani resta da dimostrare.

La speranza per le cure

Ma Batlle è ottimista. «Circa mezzo milione di pazienti con cancro del colon all'anno potrebbe essere adatto per il trattamento con una terapia che prevenga le recidive», stima. Il suo team ha identificato 99 geni che vengono attivati ​​in pazienti che hanno un rischio fino a cinque volte maggiore di recidiva dopo il consueto trattamento chirurgico e chemioterapico. Questi 99 geni possono essere trovati nelle cellule ad alta recidiva, che vivono alla periferia del tumore primario fino a quando non si staccano e formano piccoli grappoli che colonizzano il fegato o il polmone attraverso il sangue. I ricercatori ritengono che la loro scoperta potrebbe anche servire a identificare i pazienti con un rischio maggiore di metastasi.

Gli scienziati dell'Istituto di ricerca biomedica di Barcellona, ​​guidati da Batlle e dal biotecnologo Adrià Cañellas, hanno lavorato con colleghi spagnoli e di altri paesi, come il genetista Simon Leedham, dell'Università di Oxford (Regno Unito) e l'oncologa Sabine Tejpar, dell'Università Cattolica di Lovanio (Belgio). E mentre il team di Batlle continua a studiare da solo questa promettente linea di ricerca, sta anche osservando da vicino i risultati della sperimentazione clinica sull'uomo nei Paesi Bassi.