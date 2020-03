Il Tg Leonardo parlava di un virus creato in Cina. Gli scienziati: non è il Covid-19

Cinque anni fa, in un servizio della rubrica scientifica Tg3 Leonardo, si parlava di un supervirus fabbricato nei laboratori cinesi che destava allarme nella comunità scientifica. «Il virus resta chiuso nei laboratori, ovvio. Serve per motivi di studio. Ma vale la pena correre questo rischio e creare una minaccia così grande?», è la domanda posta nel servizio andato in onda il 12 novembre del 2015. Gli esperti però escludono che il Covid-19 abbia a che fare con il super-virus creato nei laboratori.

Il servizio. Alcuni scienziati cinesi, spiegava Tg3 Leonardo, «hanno creato un organismo modificato innestando una proteina superficiale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie "Naso a ferro di cavallo", che provoca la Sar, nei topi. Si sospettava che la proteina potesse rendere adatto il virus a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato. Questa molecola SHCO14 permette al coronavirus di attaccarsi alle cellule respiratorie degli uomini scatenando la sindrome. L'organismo può inoltre contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli». Un esperimento, conclude il servizio, che ha scatenato polemiche. «Sarebbe prudente non mettere in circolazione organismi che possono sfuggire al controllo».

non mi piace trasmettere messaggi cospiratori / complottistici ma ecco tg3 leonardo di novembre 2015, dove si parla di una proteina animale che, abbinata al virus della SARS, crea un altro virus più potente che doveva rimanere confinato in laboratorio secondo i piani e invece pic.twitter.com/oS7JkU6Mdx — carlotta (@revyourharleyup) March 25, 2020

Fabrizio Pregliasco , virologo dell'Università degli Studi di Milano, esclude una connessione tra i due virus: , virologo dell'Università degli Studi di Milano, esclude una connessione tra i due virus:

Covid-19 non è lo stesso virus dello studio del 2015, e che questo Sars-Cov-2 ha avuto un'origine naturale. Ormai sono numerosi gli studi che hanno esaminato le caratteristiche genetiche del nuovo coronavirus, e tutti concordano: Sars-Cov-2 ha avuto un'origine naturale, ed è passato all'uomo dai pipistrelli». l video della puntata di TgR Leonardo, che sta circolando sui social, in effetti fa impressione, ma già all'epoca la ricerca pubblicata su 'Nature Medicinè fece divampare una polemica all'interno della comunità scientifica, su opportunità e rischi di questa ricerca. Ebbene, possiamo dire che quello che causanon è lo stesso virus dello studio del 2015, e che questo Sars-Cov-2 ha avuto un'origine naturale. Ormai sono numerosi gli studi che hanno esaminato le caratteristiche genetiche del nuovo coronavirus, e tutti concordano: Sars-Cov-2 ha avuto un'origine naturale, ed è passato all'uomo dai pipistrelli». Gli scienziati.

Il servizio del 16 novembre 2015 andato in onda nella rubrica 'Leonardo' della TgR è tratto da una pubblicazione della rivista Nature

il direttore della testata regionale Rai, Alessandro Casarin.

Proprio tre giorni fa la stessa rivista ha chiarito che il virus di cui parla il servizio, creato in laboratorio, non ha alcuna relazione con il virus naturale Covid-19

Il Codacons comunque porterà il video del Tg3 alla Procura della Repubblica di Roma.

