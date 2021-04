Parkinson, scoperta la proteina che rende più vulnerabile il cervello con l'età

Si chiama VGLUT la proteina che rende vulnerabile il cervello con perdita di neuroni e invecchiamento ed diversa tra uomo e donna. I ricercatori della University of Pittsbourgh, che hanno portato avanti gli studi a riguardo, hanno collegato questa scoperta alla maggiore resilienza delle donne alla perdita di neuroni legati all'invecchiamento e all'insorgere di problemi motori. La 'VGLUT' risulta essere maggiormente presente nei neuroni di dopamina di moscerini della frutta, roditori e donne rispetto che negli uomini.

APPROFONDIMENTI LO STUDIO Covid, una persona su tre che ha avuto il virus ha sofferto di... FERMILAB Il nuovo studio dei laboratori di Chicago alla ricerca di una nuova... MOLTOSALUTE Malattia di Parkinson, numero verde gratuito per l'emergenza... L'INTERVISTA Covid, la cura dalle cellule staminali del cordone ombelicale. La...

Il Parkinson va ko con gli allenamenti di boxe

È stato inoltre dimostrato che riducendo geneticamente i livelli della proteina nelle mosche femmine, viene meno anche la loro resistenza alla neuro-degenerazione da invecchiamento. I disturbi neurodegenerativi come

il Parkinson possono svilupparsi con l'età e colpire prevalentemente gli uomini, ma mentre le differenze biologiche di genere spiegano perché le donne sono protette nelle prime fasi, il regolatore di queste protezioni era sconosciuto.

New research from @SilasABuck @zfreyberg & colleagues may offer a novel mechanism for sex differences in selective dopamine neuron vulnerability in #Parkinsons; Female flies, rodents, & humans possess higher levels of VGLUT in DA neurons than maleshttps://t.co/9Jm1GVOwBI pic.twitter.com/lmfDzbACM3

— ScienceofParkinsons (@ScienceofPD) April 28, 2021