Malattia di Parkinson, numero verde gratuito per l'emergenza Covid 19

Due servizi gratuiti per i malati di Parkinson. Li mette a disposizione la Fondazione Limpe per il Parkinson Onlus come servizio di emergenza durante la pandemia Covid 19.

Chiamando il numero verde gratuito 800149626 è possibile avere un "a tu per tu" con il neurologo ogni martedì dalle 15 alle 17 e con lo psicologo il venerdì, sempre dalle 15 alle 17.

«Se hai bisogno di chiedere informazioni al neurologo o se hai bisogno di supporto psicologico, approfitta del numero verde» - questol'invito della Fondazione Limpe, impegnata per supportare i pazienti parkinsoniani o con patologie legate ai disordini del movimento. La Fondazione sin dall’inizio della pandemia ha messo a disposizione un servizio gratuito di teleassistenza per rispondere a tutte le domande legate al Covid 19 in correlazione con la malattia di Parkinson.

Continua, inoltre, il programma di webinar previsti dal mese di aprile fino a giugno 2021. «L’obiettivo di questi incontri gratuiti è approfondire tematiche legate alla malattia di Parkinson e i disordini del movimento con argomenti di particolare interesse per pazienti, caregivers e familiari».

